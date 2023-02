Nädalavahetusel Tallinnas toimuval õpilasfirmade laadal osaleb rekordarv õpilasi

Õpilasfirmade tegevustes kajastuvad ka ühiskondlikult olulised teemad

JA Eesti tegevjuhi sõnul joonistus õpilaste töödest välja, et üha enam on jätkusuutlikkus algatuste suunanäitajaks. „Õpilasfirmade pärusmaa on olnud juba ammu erinevad toomisjäägid ning materjalide taaskasutus, sest nii on tootmine odavam. Kuid järjest rohkem mõeldakse lisaks taaskasutusele ka rohelisema pakendamise, tootmisprotsessi jätkusuutlikkuse ja keskkonna peale laiemalt,“ selgitas Loor. Ta lisas, et ühiskondlikult aktuaalsed teemad kajastuvad ka õpilasfirmade toote- ja teenusevalikus, seega on viimastel aastatel palju tähelepanu pööratud vaimse tervise teemadele.

Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juhi Kristjan Maaroosi sõnul on rõõmustav, et õpilasfirmade laat sel aastal nii suurelt ja pikalt toimuda saab - kahel päeval kella 12st 17ni ja kahes keskuses üheaegselt. Meie jaoks on tähtis toetada kaubandusvaldkonna uusi ideid ja pealekasvu. On väga oluline, et lapsed ja noored saaksid juba varakult mõelda, kuidas oma toodete ja teenuste abil lahendada tervise või jätkusuutlikkusega seotud küsimusi,“ ütles Maaroos ja lisas et noorte tooted ja teenused toovad mõneks päevaks kaubanduskeskuste külastajatele traditsiooniliste moe-, kodu-, laste- ja ilukaupade kõrvale põnevaid ja uudseid lähenemisi.

„Kristiine ja Rocca al Mare keskused liiguvad üha enam jätkusuutlikku kogukonnakeskuse kontseptsiooni poole - soovime toetada kohalikke kogukondi ning arendada oma keskuseid koondades ühte keskusesse mugavalt kokku kõik eluks vajalikud teenused alates kaubandusest ning lõpetades tervishoiuga. On hea meel, et meie keskuste jaoks olulised teemad, nagu keskkond ja tervishoid, ka tänavuste õpilasfirmade tegevustest välja joonistuvad,“ lausus Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht.

Õpilasfirmast võib välja kasvada järgmine ükssarvik