Suuremale lapsele sünnipäevakingiks vend! „Mõtlesin, kas laps teeb selle nalja, et sünnib õega samal päeval. Tegigi“

„Arstid proovisid kõike, et beebi pea asendit muuta, aga miski ei toiminud. Ta südametoonid läksid alla ja äkitselt hakkas kõikidel kiire,“ meenutab Liisa oma noorema lapse sünnilugu, kes just tänasel sõbrapäeval oma esimest sünnipäeva peab. Eriti vahva on see, et sõbrapäeval on sündinud ka naise esimene laps Roosi! Liisa loo pani kirja Britt Ernewein.