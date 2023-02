Andrese vlogi | Põhjalik ülevaade hindadest toidupoes ja turul. Kui odav või kallis elu Tenerifel päriselt on?

Videos teeb Andres põhjaliku ülevaate nii hindadest, kui ka saadaolevast kraamist. Milline vesi on kõige parem? Millised erinevad piimad on valikus? Kuidas on lood musta leiva, hapukoore ja keefiriga? Palju maksavad beebitoidud? Lisaks ka kasulik nõuanne neile, kelle külaliskorteris võib-olla midagi puudu on.