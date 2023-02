Bredeni uus tulemine: uus e-pood ja värsked lahendused

Uue visuaalse identiteedi kallal töötasid Identity säravaimad pead ehk loovjuht Ionel Lehari, disainerid Maret Põldre , Merilin Kukk ja mitmed praktikandid. „Üks asi, mis mind Bredeni uue logo juures iseäranis paelub, on selle heatahtlik iseloom,“ tõdeb Lehari. „Küll reklaamiinimesed juba teavad, kui keeruline on saavutada tasakaalu tõsiseltvõetavuse ja sõbralikkuse vahel, ilma karikatuurseks muutumata,“ muigab ta. Sellega nõustub ka Identity tegevjuht Ants Lusti , kelle sõnul on alati põnevaks väljakutseks rebrändida kaubamärki, mis kodumaise klientuuri hulgas juba niigi tuntud. „Bredeni brändiga polnud fundamentaalseid probleeme, mistõttu liikusime evolutsioonilist, mitte revolutsioonilist rada pidi, kuna nime tuntus, kõrge kvaliteediga mainekuvand ja lai brändilojaalsete ostjate ringkond on väärt kapital, mida hoida ja kasvatada,“ sõnab ta.

Kuna täiusliku terviklahenduse lahutamatuks osaks on ka uue e-poe, uudiskirjade ja sotsiaalmeedia postituste välimus, oli Idenitity’l parasjagu ajude ragistamist ka värvilahenduste kallal, kuna värvid ja trendid põhjustavad Lehari sõnul alati klientides tugevaid emotsioone. „Näiteks telekomi maailmas valitses pikka aega sinine ning digitaalmaailmas luminestseeruvad värvid. Kuna aga inimeste silmad väsivad veebis surfates suhteliselt ruttu, on ühes tõeliselt heas e-poes on just piisavalt erksust, et vaataja üles äratada ja siis nö muusika vaiksemaks keerata ja ta rahulikult šoppama lasta. Bredeni põhitooniks valitud sinakasroheline värv balansseeribki rahu ja põnevuse, soliidsuse ja sõbralikkuse vahel,“ võtab kogenud disainer teema kokku.