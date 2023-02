MURERAVI | Kuidas tõsta iivet? Kas helded peretoetused toovad kaasa rahvaarvu kasvu või vajame teisi lahendusi?

Möödunud aastal oli Eesti sündimus rekordmadal, meie iive on juba aastaid negatiivne ning esimesi lapsi saadakse siin riigis üha vanemas eas. Hiljuti tõusnud suurpere toetust on naljatamisi kutsutud ka „laste riigihankeks“. Peale 2017. aastat, kui riik hakkas esimest korda maksma kolme- ja enamlapselistele peredele kopsakat toetust, on kolmandate laste arv tõusnud. Seega on justkui alust oodata, et toetuse tõus aitab lõpuks kasvatada ka rahvaarvu. Kuid mida saaks veel ette võtta, et, eestlased sooviksid üha enam peresid luua?