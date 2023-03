Hõbe on olnud terve oma elu seltskondlik, talle on meeldinud teiste lastega mängida või vähemalt neid vaadata ja neilt õppida. Juba üsna varakult jõudsime järeldusele, et võiksime panna ta lasteaeda, kui ta saab poolteist. Nagu teada, pole aga aiakohta Tallinnas lihtne saada. Hoolimata sellest, et oleme järjekorras Hõbe sünnist saati, oleme kõigis kolmes sooviavalduse saanud lasteaias liikunud sabas umbes 400. kohalt nüüdseks 100. kohale.