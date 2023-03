Ma ei olnud isaks saamiseks valmis

„Tahaksin oma lugu jagada just sellepärast, et sain palju praktilisi nõuandeid, mis mind päriselt aitasid,“ ütleb pianist Mathei Florea meie kohtumise algul. Praegu kasvatab ta koos elukaaslasega aasta ja kolme kuu vanust poega ning suudab oma elu kõiki aspekte nautida. Veel aasta tagasi see nii ei olnud.