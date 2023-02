Jaga oma kogemusi: lasterikkad pered otsivad taas peresõbralikke toidukohti

„Peresõbralik toidukoht on mugav ja põnev igas vanuses lastega peredele, seal valmistatakse toit tervislikult ja maitsvalt ning see serveeritakse isuäratavalt. Ootame kandideerima hubaseid kohti, kus on arvestatud laste vajadustega – olgu see lastetooli, mängunurga või tegeluskomplekti olemasolu aga ka teenindaja külalislahkus ning sõbralik meel ka pisemate külastajate küsimustele vastates,“ ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. „Märgise väljaandmisega panustame peresõbralikuma ühiskonna kujundamisse, kus märgatakse ja väärtustatakse lastega peresid.“