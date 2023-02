Viis vahvat ideed, kuidas veeta koolivaheaega!

Aastaalguse pingutused saavad varsti premeeritud koolitööst vaba nädalaga. Et see ei mööduks vaid magades ja süües, tuleb koos midagi põnevat ette võtta. Ka kodumaal on palju põnevat, millega vaheajal meelt lahutada. Siin on viis vahvat viisi, kuidas puhkus koos perega vägevamaks väänata.