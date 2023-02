PROTO avastustehases saab pista varba teadusemerre

Koolivaheajal on iga päev avatud Leiutajate labor. Leiutajate laboris on sul võimalus ise leiutada, katsetada ning õppida uusi oskusi, kasutades selleks erinevaid tööriistu ja materjale. Leiutage, ehitage, kohandage, muutke, tehke koostööd ja nautige. Leiutamine on lõbus! Leiutajate labor on kõigile – nii suurtele kui ka väikestele, koos ja eraldi tegutsemiseks.