Eelkoolidesse registreerimised on alanud! Milline ja miks valida?

Meie peres kasvab kolm last, kellest vanimal, viiesel Itil, seisab pooleteise aasta pärast ees 1. klassi minek. Ehkki Eesti lasteaedades pakutav algõpetus on väga kõrgel tasemel, soovin anda endast kõik, et üleminek lasteaiast kooli oleks võimalikult sujuv, ja plaanin panna ta eelkooli.