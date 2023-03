Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige ja Tartu Forseliuse Kooli psühholoog Kaisa Hunt selgitab, et põhikooli lõpuklassi noore aju on alles arengujärgus. „Teismelise aju erineb täiskasvanu omast, sest seal pole otsustusprotsessid lõpuni välja arenenud. Otsuste tegemiseks vajame otsmikusagarat ja teisi aju osasid – 15aastasel pole need kasvu lõpetanud. See võib kaasa tuua selle, et noor teeb otsuseid impulsiivsemalt ja võib-olla ei kaalu igat tahku. Teismelistel võib olla raske näha ja kõrvutada kõiki tulevikustsenaariume.“