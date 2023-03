Mis saab pärast põhikooli lõppu? „Vähemalt pooltel noortel esineb mingil hetkel põhikooli viimases klassis ärevust.“

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige ja Tartu Forseliuse Kooli psühholoog Kaisa Hunt selgitab, et põhikooli lõpuklassi noore aju on alles arengujärgus. „Teismelise aju erineb täiskasvanu omast, sest seal pole otsustusprotsessid lõpuni välja arenenud.“

Just see on põhjus, miks ei tohiks jätta põhikooli lõpetajaid üksi suundi valima ja otsuseid vaagima. Ent, kuidas siis last toetada ning aidata ka siis, kui soovitud koolide uksed jäävad suletuks või valiku tegemine võtab silme eest kirjuks?