Emakeelekuul keelest ja lastest

Nüüd võiks öelda, et küll oli tore korraks piiluda kohalike laste maa­ilma. Oligi. Ometi tabas mind kiirelt ka segaduselaine, sest kaastekstid, mis kunstiteoseid tutvustama ja avama mõeldud, olid keeleliselt „kahtlased“… Kuna vihjet ei olnud, proovisin ise mõistatada, miks tekstid vigased on. Äkki on tegu eksperimendiga, et kui palju väikesed inimesed tekstist vigu leiavad? Äkki on tegu protsessiga ja kuna märts on lisaks teatrikuule ka emakeelekuu, siis parandatakse need ära.