Tõde või müüt | Kas klaas alkoholi rasedana on okei? Kas saun on välistatud? Kas juuksuris tohib käia?

Iiveldus raseduse ajal on normaalne ja seda esineb esimeses raseduse pooles rohkem. Kuid on ka naisi, kes kogevad seda aeg-ajalt terve raseduse vältel. Kõige parem iivelduse leevendamiseks on kindlasti oma menüü ülevaatamine ja toidukoguste vähendamine. Süüa tuleks aga tihemini.