7 põhjust, miks peaksid just sel vaheajal perega Tartusse sõitma!

Koolivaheaeg on koolis käimise juures kahtlemata kõige parem osa. Seda oodatakse suure elevusega ja lubatakse korda saata suuri tegusid. Kui see aga lõpuks kätte jõuab, on lapsed tihti veidike pettunud, sest suur ootamine ei ole ennast justkui ära tasunud, midagi ootamatut ei juhtu ja päevad kulgevad üsna samamoodi õhtusse nagu koolipäevadelgi. Kuidas oma lapse koolivaheaeg siis põnevamaks muuta? Vastus on päris lihtne: tuleb minna AHHAA keskusesse! Siin on seitse põhjust, miks just AHHAA keskus on see õige koht, kuhu minna.