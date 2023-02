Seitse põhjust, miks peaksid just sel vaheajal perega Tartusse sõitma!

Kohe-kohe on käes koolivaheaeg, mida kõik koolilapsed juba kindlasti pikisilmi ootavad. Vaheajal kätte saadud vabadusega juhtub tihti aga nii, et lapsed ei oska sellega midagi peale hakata ja hakkavad kurtma igavuse üle. Õnneks on AHHAA keskus igavusevastase ravimi välja mõelnud ning ootab nüüd kõiki suuremaid ja väiksemaid külla.