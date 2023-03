Kristi Saare: parim tulumaksutagastus on null eurot

Eestis on tulu deklareerimise süsteem tehtud väga lihtsaks. Lausa nii lihtsaks, et paari klikiga netis esitatud deklaratsioon tähendab, et paljud inimesed ei oska ise oma maksutagastust arvutada. Tegelikult ei tohiks maksutagastusena laekuv summa olla üllatus, vaid võiksid seda üsna täpselt ette teada.