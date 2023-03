Sünnituslugu. „Nägin ämmaemanda näost, et midagi pole päris õige... Teadsin, et niiviisi, nägu ees, beebi tulla ei saa“

Kella kahe paiku saime haiglasse, kus jalutasin koridoris ringi, sest vabu sünnitustube polnud. Pärast kella nelja oli aeg vaadata, kui palju emaka­kael avanenud on. 7 cm, päris hea. Teadsin, et enam pole palju minna. Ometi nägin Siiri näost, et midagi pole päris õige. Ta kutsus kohale arsti, kes kinnitas ta kahtlusi.