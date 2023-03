Sünnituslugu | „Sain aru, et beebi ei saa sünnitusteid ise läbida ja palusin keisrit. Beebi otsustas aga kõiki üllatada“

Meie Andraga (11 k) esma­kohtumise lugu sai alguse aasta tagasi 19. märtsi hommikul, kui päev enne tähtaega tekkis mul tunne, et äkki täna. Olin viimastel nädalatel seda tunnet kogenud pea iga teine päev. Sel päeval pani miski mind aga telefoni haarama ja Siiri Põllumaale helistama. Olin palunud Siiri sünnituse juurde tasuliseks ämmaemandaks. Olles ise ämmaemandaks õppinud, teadsin teda kooliajast. Temast õhkuv rahu ja soojus oli täpselt see, mida vajasin.

Oli laupäev ja Siiri perega matkamas. Ta palus mul tuhude vahesid mõõta, duši all käia ja kui tuhud on regulaarsed, siis Tartu kliinikumi sünnitustuppa kontrolli minna. Teadsin ka ise hästi, mis märkide puhul reageerida ruttu ja mis kannatavad ootamist. Läksin haiglasse kontrolli kella 11 ajal, kui tuhude vahed olid 8–10 minutit. Seal öeldi, et avatus on 4 cm ja põhimõtteliselt võiksin jääda kohe sisse. Helistasin Siirile. Tema soovitas mul minna koju, võtta asjad ja midagi head süüa ning siis juba tagasi tulla. Ka tema sättis ennast Elva kandi matkaradadelt haigla poole.