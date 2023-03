Ma arvan, et põhikooli lõpus polnud ma üldse veel teadlik sellest, mida oma elus edasi teha soovin. Veel enam – mis ametit valida tahan. Põhikooli lõpus olin ma teadlik vaid sellest, et soovin jätkata õpinguid gümnaasiumis ja kindlasti Võrus, sest suurlinnaelu tundus hirmuäratav. Arvasin siis, et jään elama Lõuna-Eestisse ja Tallinnasse ma oma jalga ei tõsta. Läks aga teisiti ja viimased üheksa aastat on Tallinn mu kodulinn.