Kurnatud ema: „Laps käib kaks päeva lasteaias, seejärel on jälle haige. Tunnen, et enam ei jaksa!“

Enne emaks saamist lubasin endale, et ei karju laste peale, räägin nendega ilusti ja kuulan neid. Reaalsus on aga see, et vahel olen nii väsinud ja isegi mitte ei vasta oma lastele. Raskematel hetkedel lähen tualetti, panen ukse lukku ja istun seal mõne hetke vaikuses, olgugi, et lapsed ukse taga karjuvad.