Õpime armastust tundma just oma lapsepõlves, hoolimata sellest, milline on meie kodune elu

Teisalt on tohutult palju lapsi, kes kasvavad veendumuses, et armastus on hea tunne, neid ei karistata, vaid lubatakse uskuda, et armastus seisneb üksnes vajaduste rahuldamises ja soovide täitmises. Nende laste arvates ei seisne armastus selles, mida neil endil on anda, vaid on enamasti miski, mida saada. Kui niisugustele lastele lubatakse liiga palju kas materiaalses või käitumuslikus mõttes, on samuti tegu hooletusse jätmisega. Ehkki neid lapsi pole kuidagimoodi väärkoheldud ega unarusse jäetud, mõistavad nad tavaliselt armastuse tähendust täpselt niisama häguselt kui hooletussejäetud ja emotsionaalselt hüljatud kaaslased. Mõlemad rühmad on õppinud seostama armastust eelkõige hea tundega, piitsa ja präänikuga. Enamikule meist on varajasest lapsepõlvest saati kinnitatud, et meid armastatakse, kui meie teod on vanematele meele järele. Samuti õpetati meid armastust väljendama, kui vanemad käituvad meile meelepäraselt. Kasvades seostavad lapsed armastust pigem tähelepanu, helluse ja hoolega. Nende silmis jagavad vanemad, kes püüavad nende soove täita, ikka veel armastust.