Kas see ikka on tark mõte?

„Järjest enam näen lastekasvatamisel nõrkusi, mis tulevad mu oma iseloomust. Vahel mõtlen näiteks, kas mu poeg on liiga tundlik. Kas peaksin temast rohkem lahti laskma? On suur vaev ja oskus, kuidas lasta tal iseseisvuda,“ mõtiskleb seekordses kaaneloos Maiken Pius. „Kuule, on see ikka tark mõte? Kuule, sa võid nii kukkuda!“ toob ka Priit välja tunded, kuidas peab igal sammul iseendaga võitlust, et lasta lastel ise proovida, ise õppida, neid mitte aina kontrollida.