Peatoimetaja veerg | Lapsevanemate suurim dilemma: kust jookseb piir liigse kontrolli ja eluterve hoolitsuse vahel

Sisenesime ahviliste alale ja kõndisime vaikselt ringi, kahel pool teed laiumas puurid kõiksugu esikloomalistega, kui äkki nägime sealsamas, väljaspool puuri ja otse meie silme kõrgusel, istumas kaht leemurit – ühel beebid kõhu küljes rippumas. Seisatasime kogu perega ega osanud kuidagi reageerida – kuidas nad puurist välja on sattunud? Eneselegi märkamatult hakkasime kõik sosistama lootuses, et loomad siis ei ehmu ega page. Olnud seal paar minutit neid vaadanud, otsustas esiklaps Anete, et tema julgeb üht tasamisi katsuda. Kõik teised jälgisime liikumatult. Tüdruk lähenes leemurile imevaikselt ja tegi talle seljale pai. „Tahan ka paitada,“ teatas vaatepildi peale viiene Emil. „Ei, Emil, sa ei taha!“ vastas isa resoluutselt, ise hirmust kange. „Tahan küll,“ jäi poiss enesele kindlaks.

„Järjest enam näen lastekasvatamisel nõrkusi, mis tulevad mu oma iseloomust. Vahel mõtlen näiteks, kas mu poeg on liiga tundlik. Kas peaksin temast rohkem lahti laskma? On suur vaev ja oskus, kuidas lasta tal iseseisvuda,“ mõtiskleb seekordses kaaneloos Maiken Pius. „Kuule, on see ikka tark mõte? Kuule, sa võid nii kukkuda!“ toob ka Priit välja tunded, kuidas peab igal sammul iseendaga võitlust, et lasta lastel ise proovida, ise õppida, neid mitte aina kontrollida.