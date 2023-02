KRISTIINA BLOGI | Kuidas kasvatada kellestki parem inimene kui ma ise?

Minu kõige hullemad hetked emana on kindlasti olukorrad, kus ma oma laste peale karjun ja paraku olen sunnitud tunnistama, et teen seda palju tihedamini kui tahaks. Ma ei ole selle karjumise üle absoluutselt uhke, vastupidi, ja tegelen teadlikult enda parandamisega. Olen isegi läbinud mõningaid lühemaid rahumeelse/austava vanemluse veebikursuseid. Selles valguses on muidugi halenaljakas fakt, et aeg-ajalt (õnneks siiski harva!) leian end olukorrast, kus ma lapse peale karjun, et „Ära karju!“