Elutoas sünnitanud ema: rääkisin teistele kodusünnitusest alles pärast lapse sündi. Kartsin, et muidu jagaks teised minuga oma hirme

Rahvusvaheliselt tuntud Eesti looduskosmeetikasarja Tilk.bio looja ja nelja lapse ema Pille Lengi ütleb, et tema elu unistus on täitunud – tal on kokkuhoidev suur pere ja lapsed, kes saavad koos kasvada. Omamoodi unistuse täitumiseks on aga ka see, et neljast lapsest noorim, viiekuune Harald, sündis nende kodu elutoas.