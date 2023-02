Ohumärgid! Käitumismustrid, mis viitavad, et su ema oli nartsissist ja mis veel hullem - oled nüüd ühe sellisega suhtes

Psühholoogid on leidnud, et inimesed kipuvad tihtipeale abielluma inimestega, kes ühel või teisel moel meenutavad meile meie vanemaid. Mõistagi juhtub see alateadvuslikult ja suuresti seetõttu, et kanname endaga kaasas lahendamata probleeme või parandamata traumasid oma lapsepõlvest. On üks asi abielluda kellegagi, kellel on sarnane elurõõm nagu su emal. Hoopis teine asi juhul kui su ema on nartsissist ja avastad nüüd, et samad iseloomujooned on nähtavad ka su abikaasas.