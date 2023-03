Marko Oolo lastele rahatarkuse õpetamisest: sõbrad ja vanavanemad kingivad lastele asju, meie naisega hoopis aktsiaid

„Ilmselt oli aeg juba selline, et teadlikust investeerimisest meie peres ei räägitud, sest vaja oli igapäevaste kulutustega hakkama saada. Küll aga rõhutasid vanemad säästmise olulisust. Kui vennaga midagi osta soovisime, ütlesid vanemad, et hoiaksime raha kokku ega kulutaks seda ebavajalikule. See õpetus on mind lapsepõlvest saatnud,“ arutleb Sergei ajas tagasi vaadates.

Niisamuti usub Marko, et suurem tegur ja mõjutaja laste arengus on see, kuidas vanemad oma rahaasjadega toimetavad ja millist eeskuju näitavad. „Traditsioonilist õpetust on raske lastele edasi anda, kui vanemad seda ise ei praktiseeri. Kui vanemad tahavad, et lapsest tuleb järgmine Kelly Sildaru, aga ise pole kunagi talispordiga tegelenud, siis on vähe tõenäoline, et laps seda naudiks. Lapsed õpivad seda, mida vanemad teevad ja eeskuju on kõige parem õpetaja. Rahatarkus algab vanematest. Kui vanemad on rahatargad, räägivad omavahel neist teemadest kodus, siis see hakkab lapsele ka ühel hetkel külge. Lapsed matkivad,“ usub Marko.

Kuna Marko on ise väga palju rahatarkuse kasvatamisega tegelenud, rakendab ta neid samu põhimõtteid oma 2 ja 4-aastase poja peal. „Muidugi nad ei tea aktsiatest midagi, aga neil on mõlemal esimesest elukuust investeerimiskonto ja pangakonto, kuhu kanname naisega taskuraha. Investeerimiskonto on seadistatud nii, et see automaatselt ostab poistele indeksfonde. Kuna kõik sõbrad ja vanavanemad kingivad lastele enamasti asju, siis meie naisega kingime neile aktsiaid.“

Passiivne rahavoog taskurahana

Lisaks on Marko välja mõelnud süsteemi tulevikus saadava taskuraha osas. „Olen selle küll välja mõelnud, aga ma ei tea, kuidas see toimib. Igatahes ma annan oma lapsele praegu ka taskuraha investeeringutena, kuigi ta taskuraha päriselt veel ei kasuta. Kui see välja mängib, siis ma annakski talle taskuraha investeeringutena ja tema saab taskuraha siis, kui investeeringud toovad tulu. See õpetaks seda, et esimest raha ei tohi raisata. Kui ta on vanem kui 10, siis see passiivne rahavoog võiks olla selline.“