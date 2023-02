Kuidas on erakondadel plaanis kaitsta järelkasvavat põlve kiusamise ja kaasuvate vaimse tervise probleemide eest?

Näiteks erakond Eesti 200 lubab töötada välja riikliku kiusuennetuse ja vaimse tervise strateegia ning tuua igasse kooli ja lasteaeda teaduspõhise õpioskuste ja sotsiaalsete ning emotsionaalsete oskuste õppe. Koolikultuuri parandamine on ka Reformierakonna südameasi, sest nemad on andnud lubaduse toetada koolide tõendus- ja teaduspõhiseid vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavaid programme ja väärtusarendust, et arendada laste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi ning koostöist koolikultuuri. Seniseid koolide kiusamisvabaks muutmise programme on otsustanud toetada ka Isamaa poliitikud.

Keskerakonna eesmärgiks on edendada koostöös lapsevanemate ja õpetajatega põhihariduse raames sotsiaalmeedias käitumise norme, kaitsmaks iga lapse identiteeti ning vältimaks virtuaalkiusamist. Siinkohal tasub ära märkida, et Keskerakond on ainuke erakond, kes on oma programmis ära maininud virtuaal- ehk küberkiusamise.

Mõistagi tähendab koolikeskkonna turvalisemaks muutmine ja kiusamise vähendamine, et selleks on vaja väljaõppinud spetsialiste. Just Sotsiaaldemokraadid on oma valimislubadusse kirjutanud, et plaanivad kaasata rohkem spetsialiste, et ennetada ja vähendada kiusamist lasteaedades ja koolides. Kuna vaimse tervise eksperte üleöö juurde ei tule, siis on väga tervitatav meede koolitada haridustöötajaid märkama ja vajadusel esmast abi andma. Seda lubab teha erakond Eesti 200: „Tugevdame erinevate kiusamise vormide vastu võitlemise meetmeid, sealhulgas parandame koolide töötajate ja õpilaste konfliktilahendamise oskusi ning parandame koolide võimalusi kiusamise ennetamise programmidega liitumisel.“ Sarnase lubaduse on andnud ka Rohelised, kes soovivad tugevdada kiusamise eri vormide vastu võitlemise meetmeid, toetada koolitöötajate ja õpilaste mitmekesisusega toimetulekut ning konfliktilahendamise oskuste õpet.