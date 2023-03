Triikimisest tüdinenud? On üks mitmekülgne abiline, mis teeb selle tüütu töö sinu eest ära

Nüüd on see tegija olemas – automaatne rõivaauruti ja desinfitseerija Tefal Care for You muudab kangad värskeks ja siledaks sinu eest. Ja sina võid samal aja teha mida iganes, näiteks uudiseid lugeda, kohvi juua või pereliikmetega suhelda.

Care for You kuivatab, eemaldab kortsud ja desinfitseerib automaatselt

Kui tavaline triikraud ja väike aurutaja ei saa kõige sellega hakkama, mida sinu rõivad ja kodutekstiilid vajavad, või sa lihtsalt ei soovi oma aega selliste toimingute peale kulutada, siis on kaasaegne aurutaja, mis sobib suurepäraselt kõikidele kangastele ja tekstiilidele, sinu jaoks heaks abiliseks.

Care for You teeb sinu rõivad täiuslikult sirgeks ja sina võid samal ajal rahus hommikukohvi nautida.

Tahad värskendada ja desinfitseerida ülikonda? Kuivatada õrnalt pidulikku kleiti? Saada kiirelt sirgeks kolm triiksärki korraga? Aga palun – Tefal Care for You triigib ka su sokid ja aluspüksid, kui vaja!

Kuidas ta seda teeb? Väga lihtsalt ja tulemuslikult. Kiiresti ka. Veidi oleneb sellest, mida sa täpsemalt selle universaalse toote abil saavutada soovid. Kerge aurutamine võtab aega 10 minutit, põhjalikum juba 20 minutit, poole tunniga on aga sirged ka need rõivad, millel väga kiuslikud ja sügavad kortsud.

Ühel heal asjal on ikka mitu kasulikku funktsiooni. Care for You spetsiaalne desinfitseerimisrežiim hävitab kuni 99,99% bakteritest ja viirustest ilma pesuaine või kemikaalideta. Aparaat on rõivaste vastu leebe ja välistab kokku tõmbumise ohu ka kõige tundlikumate rõivaesemete puhul. Aurutaja sobib ka õrnade kangaste desinfitseerimiseks ja vähendab rõivastelt ka suitsu, praetud toidu või muud intensiivsed lõhnad.

Aparaadil on ka ohutu kuivatusrežiim, mis sobib õrnadele kangastele. Tefali automaatne rõivaauruti triigib kuni kolm riideeset 10 minutiga. Riputa vaid riided masinasse ja vajuta nupule, ülejäänud töö teeb Tefal Care for You sinu eest ära. Tsükli pikkust saab seadistada 10 ja 90 minuti vahele.