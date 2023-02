Selle spordialaga tegelemine annab lastele elukestva oskuse keerulistes olukordades hakkama saada

Vanemad on väga huvitatud, et nende nutiajastu põlvkonna lapsed saaksid treeningute kaudu arendada enesedistsipliini ja keskendumisvõimet. Judoklubi Dokyo asutaja Jaanus Olev teab, et need oskused tulevad judot harrastades aja jooksul kindlasti. „UNESCO on kinnitanud judo parimaks esimeseks spordialaks lastele ja noortele vanuses 4–21. Esmalt, kui lapsed on veel pisikesed, käib kõik läbi mängu, lõbu ja lugupidamise. Kui poiss või tüdruk on juba väärika spordialaga tutvust teinud ja selles edasi arenenud, on peagi näha, et arenevad ka lapse õpitulemused ning eneseregulatsioon. See on kasulik igas eluvaldkonnas, esmalt muidugi koolis.“ Olev ütleb, et tegemist on spordialaga, mis sobib nii rahmeldistele kui ka neile, kes pigem omaette hoiavad.