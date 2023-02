KUULA | SPETSIALISTID SOOVITAVAD: see on noortele efektiivne viis vaimse tervise probleemide leevendamiseks

Lasteabisse pöördumiste arv on aasta-aastalt suurenenud. Eelmise aasta statistika on 25% võrra suurem kui üle-eelmisel aastal. Teemadest, millega lapsed pöörduvad, on esikohal vaimne tervis ja vaimne heaolu. „Möödunud aastal pöördus enam kui 700 last just nendel teemadel Lasteabi poole, neist 250 last olid sellised, kes pöördusid suitsiidimõtete või ennast kahjustava käitumisega seoses, 59 last olid sealjuures hädaohus ehk nende elu ja tervise kaitseks tuli välja saata kiirabi või politsei,“ selgitab Kristi Asser.