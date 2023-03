PODCAST | Kõik, mida peaksid teadma diastaasist

„Minu kogemus näitab, et kui laste vanusevahe on alla viie aasta, siis üldiselt need probleemid süvenevad, kui neid vahepeal kontrolli alla ei saa. Tihti on nii, et kui peale esimest last naisel diastaasi ei ole, siis peale teist last see siiski tekib. Aga just sellisel juhul, kui naine ei ole vahepeal end teadlikult taastanud või trenni teinud,“ räägib uues Pere ja Kodu podcasti osas füsioterapeut Helle Nurmsalu Kõhukliinikust.