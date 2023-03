Nördinud ema: enda sisetunnet ei tohi alahinnata! Kiirabi pisendas mu muret, perearst ei võtnud üldse jutule...

Oma lapse haigena nägemine on iga ema jaoks raske katsumus. Veelgi keerulisemaks läheb see siis, kui abi pole ka ravivõtetest. Ent, mis saab siis kui su silme all on haige laps, kes vajab abi, aga seda ei taha keegi pakkuda? Enda kogemuse oma sisetunde usaldamise olulisusest pani kirja Mariliis.