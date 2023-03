Sul on kodus näitlemishuviline laps? Lottemaa valib juba sel laupäeval uueks hooajaks näitlejaid

Pärnumaal asuvas Lottemaa teemapargis saab tööd iga suvi 70 näitlejat, kellest igapäevaselt on platsil 30. Programmijuht Hana Kivi tõdeb rõõmustades, et 140 soovijast kolmandik olid poisid. „Hurraa! Pole enne nii suurt hulka meesväge olnud,“ lisab ta, tuues välja, et poistest on viimastel aastatel enim puudust olnud. „Rollidest otsime oma ridadesse kuujäneseid, sealapsi ja sekka mõnd Oskarit ja Matit.“ Samas toob Kivi veel välja, et mõni noor tulija on ehk nii omanäoline, et autorid kirjutavad Leiutajatekülla temale mõeldes uue tegelase.