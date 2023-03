KRISTIINA BLOGI | Esimene laps sai vaid ökojuurvilju ja kommiks datleid. Teise lapsega tõdesin, et pean paindlikumaks muutuma

Selles mõttes on rinnapiimabeebi esimese kuue elukuu jooksul elu päris lihtne – toit on kogu aeg kaasas ning õigel temperatuuril. Ka tahke toiduga alustamine võib olla täitsa tore ja naljakas periood. Vanema tütrega valmistasin esialgu kõik püreed ise ning valisin kõike n-ö õpiku järgi ning hoidsin eemale kõigest „halvast“. Olen üsna kindel, et kaheaastasel sünnipäeval ei olnud ta saanud veel šokolaadi, kommi, jäätist, friikartuleid jms.Toitsime teda võimalikult tervislikult ja varjasime tema eest teadmist, et olemas on selline meeliülendav asi nagu suhkur.