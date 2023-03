Hambaarst annab nõu | Kuidas leevendada hammaste lõikumisega kaasnevaid vaevuseid

Beebi võib olla hammaste tulekul virilam ja keelduda söögist, kuna toit teeb igemetele haiget. Samas võib beebi just soovida kõike suhu panna, kuna mänguasjad ja sõrmed masseerivad pakitsevaid igemeid. Arsti sõnul võib hammaste tulekuga võib kaasneda ka palavik, ent oluline on teada, et