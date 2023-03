Ülekaal on Eesti laste seas tõusev probleem. Arst: lapsevanemad ei oskagi kahjuks tihti oma lapse ülekaalu märgata

Normkaalu jälgimine pole lihtsalt kellegi esteetiline kiiks või ühiskondlik surve - tegu on suure tervisepoliitilise küsimusega. Kaalujälgijad keskenduvad tihtipeale liiga palju välimusele ning kõrvalseisjale jääb tähelepanuta, et ülekaaluga kaasneb 90% tõenäosusega suurem terviserisk, sealhulgas diabeedirisk. Ülemäärane kehakaal on saanud pigem normiks kui erandiks. Kui täiskasvanud sellest aru ei saa, siis kuidas peaks laps suutma luua seoseid toitumise, patoloogilise rasvkoe tekkimise, ainevahetushäirete, maksale ja neerudele langeva lisakoormuse ja vaimse tasakaalu vahel?