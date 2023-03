Neli erinevat koalitsioonivarianti | Mis mõjud oleksid erinevatel valitsustel Eesti perede tulevikule?

Eile selgunud valimistulemused tegid selgeks ühe: Kaja Kallase toetus on suurem kui eales varem ning kõik trumbid on hetkel tema ja Reformierakonna käes. Pinevus, mis kuni valimistulemuste selgumiseni õhus oli, pole aga kaugeltki läbi. Suurimaks küsimuseks on hetkel see, millised erakonnad moodustavad koalitsiooni, mis järgnevatel aastatel kodumaad juhtima hakkab. Variante selleks on mitu. Ent, mida tähendaks üks või teine parteikombinatsioon lastega peredele?