„Gruusia - kindlasti mitte riik kõikide mugavustega, aga lastega reisimiseks vägagi äge paik“

Me ei mõelnud kaua. Vähem kui ööpäevaga olid lennupiletid kolme nädala pikkuseks reisiks ostetud. Jõudsime juba vaikselt armuma hakata hingematvatesse vaadetesse Gruusia lumistele mäetippudele, päikese­loojangutesse Musta mere ääres ja kujuteldavasse värske hajapuri lõhna. Mõttest sõpradele rääkides see aga suurt aplausi ei teeninud: Gruusias olevat suvel väga kuum, eriti pealinnas, mis asub orus. Käru vajavate lastega olevat keeruline, sest pole korralikke kõnniteid, ja see liiklus – alla nelja hukkunuga avarii ei pidanud seal uudis­künnistki ületama.