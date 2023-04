Jalaluumurruga sünnitama

Kukkusin külili ja sain kohe aru, et asi on halb. Hakkasin kisama. Esimene möödakõndiv mees vaatas mind nagu hullu ja sammus edasi. Õnneks peatus peaaegu kohe üks auto ning mulle tulid appi mees ja naine, kes, nagu selgus, olid ka ise meedikud. Naine helistas kiirabisse ja mees tõi autost soojahoidva hõbepaberi. Läks viis minutit, enne kui EMOst ratastool toodi. Arvestades, et olin külili vesisel jääl, tundus see aeg väga pikk. Saabunud meedikud aitasid mind ratastooli ja viisid EMOsse. Kuna kukkusin külili, mitte kõhule, ei tundnud ma liiga suurt hirmu, et beebiga midagi juhtunuks.