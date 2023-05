Hakkasin munarakudoonoriks, et aidata mõnel paaril oma unistust täita

Pean alustuseks märkima, et Facebooki beebigruppidel on suur jõud. Olen ühes beebigrupis kamba naistega väga headeks sõbrannadeks saanud, jagame igapäevaselt oma elu muresid ja rõõme. Kui ühel päeval käis seal aktiivne vestlus doonorlusest, teatas üks julge, et tema sooviks kunagi munarakudoonor olla. Ka mind hakkas see mõte kummitama.