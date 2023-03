Uus eestikeelne rasedusäpp hakkab naiste elu lihtsustama

Täna lansseeriti eestikeelne äpp CARÀ, mis on mõeldud nii raseduse jälgimiseks kui ka selle planeerimiseks. Üks rakenduse loojatest Carina Vantsi sõnab, et äpi näol on tegu maailmas ainulaadse lahendusega, mis pakub personaliseeritud sisu ja toetab naisi parimal võimalikul viisil. Mis peamine: äpp on välja töötatud 15. tervisealase spetsialistiga, kes igapäevaselt ka rasedatega töötavad.