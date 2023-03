KRISTIINA BLOGI | Pingutasime ja panustasime mehega mõlemad pärast lapse sündi, aga ei tundnud, et teine seda näeks-hindaks

Kui kuskil viis ja pool aastat tagasi teada sain, et olen esmakordselt elus lapseootel, ootas mind ees suur teadmatus. Välja arvatud muidugi asjade puhul, milles olin otsekohe raudkindel, nagu näiteks see, et lapse saamine küll kuidagi paarisuhet mõjutama ei hakka. Lubage naerda, lubage nutta ja siis veel kord naerda...