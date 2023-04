Mitte keegi pole selleks uudiseks valmis

Keegi ei ole valmis uudiseks, et ta lapsel on erivajadus. Sellest päevast alates, kui taoline uudis kukub, on tulevik ennustamatu. Kas mu laps saab tulevikus iseseisvalt hakkama? Või pean elu lõpuni ta eest hoolitsema? Aga mis temast saab, kui minuga midagi juhtub? Kõik need küsimused tekitavad hirmu ja hirmsaim on teadmatus.