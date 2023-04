Üllatusbeebi võttis rajalt maha. „Tundsin, et mul ei ole talle midagi pakkuda ja küsisin talt mitu korda, miks ta tuli...“

Kaks last olid minu unistus lapsest peale. Kui sain teada, et loomulikul teel me abikaasaga omavahel lapsi ei saa, tundsin, kuidas minult võeti mu elu unistus. Väliselt võis arvata, et olime ideaalne paar – noored, hea palga ja aktiivse seltsieluga ning kõrvuni armunud. Puudu olid aga lapsed, kusjuures oma ideaalses maailmas rääkisime alati kolmest. Kaks kohe ja kui nemad kooli lähevad, äkki üks pisike pesamuna.