Õpetaja ütles poisile, et küünelakk on vaid tüdrukutele. Poisi isa vastas teoga, mis internetis kulutulena levima hakkas

Kolmene Ashton tuli lasteaiast koju silmad täis kurbust ja meel must, sest õpetaja oli talle öelnud, et küünelakk on mõelnud ainult tüdrukutele ja poisid ei tohiks seda kanda. Ashtoni vanemad polnud aga sama meelt leides, et tegu on lihtsalt ühe eneseväljendusviisiga, mil pole sooga seost. Eriti, et asi polnud selles, et küünelakk oleks lasteaias keelatud olnud: õpetajale ei meeldinud lihtsalt tõik, et seda kandis poiss.