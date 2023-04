Kas üksiklaps = ärahellitatud laps? „Laps vihkas lasteaeda, kuna seal peab jagama ja teistega arvestama“

Olen ise kasvanud ainsa lapsena ja mul on endal üks laps, kuuene Jakob. Põhilised erinevused meie lapsepõlvede vahel on materiaalsed. Olin küll ainus laps, kuid see ei tähendanud, et ma saanuks kõik, mida soovisin, sest polnud lihtsalt võimalusi. Lapsepõlves kuulsin aga pidevalt: „Ainuke laps jah? Kindlasti ärahellitatud!“ Tunnistan, et need ütlused tegid haiget.