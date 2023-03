Unistad perele uue kodu ostust. Kuidas teha tänasel kinnisvaraturul parimaid otsuseid?

Uue kodu ostmine pakub nii elevust kui hirmu, ent eelkõige palju küsimusi. Mis on need asjad, mida tuleks potentsiaalset kodu külastades tähele panna? Kui pikalt tuleks ette mõelda? Mis seis selle kasutusloaga on? Mis on need dokumendid, mida tuleb kindlasti küsida? Kuidas arvestada tulevaste kuludega? Anname kogenud maakleri abiga nendele küsimustele vastused.